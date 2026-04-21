Мирная жительница погибла, наступив на мину «лепесток» под Брянском

Мирная жительница погибла, наступив на мину «лепесток» в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в канале на платформе MAX.
«В селе Курковичи <…> в результате террористических действий укронацистов женщина, к сожалению, погибла», — написал глава гериона.
Он выразил соболезнования родным погибшей и пообещал, что семье окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь.
Ранее два мирных жителя пострадали при атаке автомобиля в Брянской области. ВСУ атаковали село Зерново Суземского района. Украинские военные целенаправленно ударили дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю.
