Мирная экскурсия во Вьетнаме обернулась больницей для юного россиянина
Разъяренная мартышка искусала четырехлетнего россиянина во Вьетнаме. О деталях происшествия сообщил телеграм-канал Shot.
Обезьяна атаковала мальчика во время плановой экскурсии, ребенок был с родителями, в группе с другими туристами. Организатор привел путешественников на площадку, где разрешено кормить животных.
Дети из российской семьи аккуратно угощали мартышек, и поначалу животные вели себя спокойно. Однако в тот момент, когда семья уже собиралась уходить, одна из обезьян внезапно проявила агрессию: она мертвой хваткой вцепилась в мальчика, притянула его к себе и сильно прокусила его руку.
Родители немедленно связались со страховой компанией, которая направила их в ближайший госпиталь. Врачи диагностировали глубокое повреждение тканей, которое потребовало наложения швов.
Чтобы исключить риск заражения опасными инфекциями, ребенку уже ввели четыре вакцины от бешенства из семи положенных, а также назначили курс антибиотиков.
