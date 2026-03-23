Мирная экскурсия во Вьетнаме обернулась больницей для юного россиянина

Во Вьетнаме обезьяна напала на четырехлетнего ребенка из России на экскурсии

Обезьяна атаковала мальчика во время плановой экскурсии, ребенок был с родителями, в группе с другими туристами. Организатор привел путешественников на площадку, где разрешено кормить животных.

Дети из российской семьи аккуратно угощали мартышек, и поначалу животные вели себя спокойно. Однако в тот момент, когда семья уже собиралась уходить, одна из обезьян внезапно проявила агрессию: она мертвой хваткой вцепилась в мальчика, притянула его к себе и сильно прокусила его руку.

Родители немедленно связались со страховой компанией, которая направила их в ближайший госпиталь. Врачи диагностировали глубокое повреждение тканей, которое потребовало наложения швов.

Чтобы исключить риск заражения опасными инфекциями, ребенку уже ввели четыре вакцины от бешенства из семи положенных, а также назначили курс антибиотиков.

