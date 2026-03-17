Туристы из Великобритании пострадали в Мексике при крушении воздушного шара

Воздушный шар с двумя туристами из Великобритании потерпел крушение в Мексике. Об этом сообщило Daily Mirror .

Недалеко от Мехико, предположительно, пилот потерял управление и рухнул на футбольное поле. Женщина-пассажирка получила тяжелые травмы, за ее жизнь борются врачи. Ее спутник тоже пострадал, но менее серьезно. Обоих госпитализировали.

В феврале страну на несколько дней охватили беспорядки из-за убийства лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско». Посольство России призывало сограждан, находящихся в регионе — прежде всего туристов и деловых путешественников — быть осторожными, а тех, кто только собирался в Мексику, воздержаться от поездки.