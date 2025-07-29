Минздрав заявил об отсутствии пострадавших при обрушении здания в Екатеринбурге

По состоянию на 19:15 вторника, 29 июля, пострадавших при обрушении офисного здания в Екатеринбурге не обнаружили. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«За медицинской помощью никто не обращался», — отметили в ведомстве.

До полного разбора завалов на месте продолжит оставаться бригада скорой помощи, а также бригада территориального центра медицины катастроф.



В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в ходе разбора завалов пострадавших и погибших не нашли. В ведомстве добавили, что для завершения работ на место прибыла инженерная техника.

Ранее стало известно, что из соседних помещений спасатели эвакуировали 24 человека. Причины обрушения трехэтажного здания на улице Мартовской устанавливаются. К разбору завалов привлекли 34 человека и 22 единицы техники.