Трехэтажное здание частично обрушилось в Екатеринбурге
Трехэтажное офисное здание частично обрушилось в Екатеринбурге, сейчас на месте работают спасатели, сообщили в МЧС.
В региональном Минздраве сообщили, что информацию об обрушении на улице Мартовской получили вечером 29 июля. На место выехали две бригады скорой и бригада ТЦМК.
«Информации о пострадавших на данный момент нет», — подчеркнули в пресс-службе.
О том, что в результате случившегося пострадавших нет, также заявили в МЧС.
Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Разбор завалов продолжается.
UPD: спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений. На месте работают 34 человека и 22 единицы техники.