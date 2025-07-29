Трехэтажное здание частично обрушилось в Екатеринбурге

Трехэтажное офисное здание частично обрушилось в Екатеринбурге, сейчас на месте работают спасатели, сообщили в МЧС.

В региональном Минздраве сообщили, что информацию об обрушении на улице Мартовской получили вечером 29 июля. На место выехали две бригады скорой и бригада ТЦМК.

«Информации о пострадавших на данный момент нет», — подчеркнули в пресс-службе.

О том, что в результате случившегося пострадавших нет, также заявили в МЧС.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Разбор завалов продолжается.

UPD: спасатели эвакуировали 24 человека из соседних помещений. На месте работают 34 человека и 22 единицы техники.