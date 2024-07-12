Минздрав рассказал о состоянии детей, освобожденных из плена в Уфе

Медики осмотрели четверых детей из 16 находившихся в заточении в арендованной квартире в Уфе. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минздрава Башкирии.

«На данный момент осмотрены четверо, показаний для госпитализации нет», — заявили в Минздраве.

Двоих граждан Таджикистана заподозрили в том, что они удерживали детей в возрасте от четырех до 16 лет, в том числе и своих соотечественников, в квартире в Уфе, при этом регулярно избивали. Один из пленников сумел сбежать из квартиры и обратиться за помощью. Подозреваемых задержали. Следственные органы разыскивают родителей потерпевших.

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя ведомства по региону Евгения Лагацкого доклад о ходе расследования дела.