Более 15 детей истязали и удерживали в съемной квартире в Уфе

СК возбудил дело по факту истязания 16 детей в съемной квартире в Уфе

Двое приезжих из Таджикистана долгое время удерживали в квартире в Уфе 16 несовершеннолетних от четырех до 16 лет, которых регулярно избивали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Башкортостану.

По данным следствия, несовершеннолетних, часть из которых граждане Таджикистана, удерживали в арендованной квартире. Один из потерпевших сумел сбежать и обратился за помощью в магазин.

Следственный комитет и полиция задержали подозреваемых и освободили детей. Против фигурантов возбудили уголовное дело по трем статьям.

Сейчас детей поместили в специальные учреждения для социализации, при необходимости им окажут медицинскую и психологическую помощь. Также ведется поиск их родителей.

В июне в Москве мужчина, находясь под действием наркотиков, взял детей в заложники в чужой квартире.