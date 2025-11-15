Минздрав Пермского края рассказал о состоянии пострадавших в смертельном ДТП

Пермский Минздрав: в ДТП с микроавтобусом погибли 7 человек, 19 пострадали

Жертвами аварии в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе стали семь человек, в том числе ребенок. Об этом в своем Telegram-канале заявила министр здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень.

Всего в результате ДТП, которое произошло 14 ноября, пострадали 19 человек.

«Благодарю коллег за оперативную и слаженную работу: усилиями медиков Кунгурской больницы пациенты еще вчера были своевременно стабилизированы, что позволило уже сегодня перевести всех 12 пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы», — отметила министр.

По ее словам, все пострадавшие, в том числе ребенок, получают медпомощь в условиях пермских стационаров. В тяжелом состоянии находятся семь человек, в состоянии средней степени тяжести — пять.

ДТП произошло на трассе Пермь — Шадейка. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.