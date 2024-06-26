Инфекционист Никифоров предупредил о нарушении зрения в течение 2-3 месяцев после перенесенного ботулизма

Если человек перенес ботулизм, то проблемы со зрением могут сохраняться у него до трех месяцев. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-инфекционист Владимир Никифоров.

Он объяснил, что при этом заболевании нередко страдает зрение. Однако не стоит в период восстановления надевать очки, даже если в них видно лучше.

«Этого делать не нужно. Надо тренировать зрение вблизи-вдаль. Оно потом всё восстановится, насиловать себя не надо», — отметил врач.

Он добавил, что проблема с нарушением речи решается гораздо быстрее. Врач отметил, что в период восстановления важно вести здоровый образ жизни и следить за питанием.