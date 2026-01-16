Минздрав Коми рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в учебном центре МВД

Четверо пострадавших при взрыве в учебном центре МВД в Республике Коми находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро — в тяжелом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Состояние еще троих пострадавших оценивают как средней тяжести, шестерых — как удовлетворительное. Они проходят лечение в республиканской и городской больницах, а также медсанчасти МВД.

По предварительным данным, в здании, где велись ремонтные работы, взорвалась светошумовая граната. После этого загорелась крыша, но пожар удалось быстро потушить. У пострадавших выявили ожоги и отравление продуктами горения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.