Минздрав Дагестана сообщил о 18 пострадавших детях и трех взрослых в ДТП

Минздрав Дагестана: в ДТП в Гунибском районе пострадал 21 человек

Травмы различной степени тяжести в аварии в Гунибском районе Дагестана получили 18 детей и трое взрослых. По предварительным данным, трое пострадавших, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших доставили в Гунибскую центральную районную больницу, откуда на медицинском вертолете их перевезут в стационары Махачкалы.

В пресс-службе прокуратуры республики уточнили, что в аварию попал автомобиль УАЗ-3303, перевозивший детей. Во время движения водитель не справился с управлением и попал в аварию около село Салта Гунибского района.

Ведомство начало проверку обстоятельств аварии и соблюдения закона о перевозке несовершеннолетних.