Мину времен войны, найденную бобрами в Новой Москве, увезли с места происшествия

Снаряд времен Великой Отечественной войны, который обнаружили благодаря бобрам в деревне Кузовлево Троицкого округа Москвы, увезли с места. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

«Пока мы доехали, службы уже нашли снаряд. Его забрали. Так что фото сделать не удалось», — рассказал он.

На реке Черничке бобры построили плотину. Из-за этого русло изменило течение, и дно оголилось, представив снаряд на всеобщее обозрение. На место вызвали экстренные службы.

Также сегодня сотрудники Мособлпожспаса обезвредили 85-миллиметровый артиллерийский снаряд, более 80 лет пролежавший в лесах в Рузском муниципальном округе. Подорвать его спасатели решили прямо на месте обнаружения.