Мину времен войны, найденную бобрами в Новой Москве, увезли с места происшествия

Также сегодня сотрудники Мособлпожспаса обезвредили 85-миллиметровый артиллерийский снаряд, более 80 лет пролежавший в лесах в Рузском муниципальном округе. Подорвать его спасатели решили прямо на месте обнаружения.
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