Снаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили в Рузе

Сотрудники спецотряда № 2 «Мособлпожспаса» в понедельник, 17 февраля, обезвредили в Рузском муниципальном округе снаряд времен Великой Отечественной войны. О находке в экстренные службы сообщили местные жители.
Боеприпас обнаружили в лесу в полутора километрах от деревни Вандово.
«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали находку как 85-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Оценив обстановку, специалисты приняли решение уничтожить боеприпас на месте его обнаружения, соблюдая технику безопасности», — отметил заместитель начальника территориального управления № 2 «Мособлпожспаса» Александр Матох.
В разминировании также участвовали сотрудники 265-й пожарно-спасательной части службы.
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