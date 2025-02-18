Снаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили в Рузе

Сотрудники спецотряда № 2 «Мособлпожспаса» в понедельник, 17 февраля, обезвредили в Рузском муниципальном округе снаряд времен Великой Отечественной войны. О находке в экстренные службы сообщили местные жители.

Боеприпас обнаружили в лесу в полутора километрах от деревни Вандово.

«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали находку как 85-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Оценив обстановку, специалисты приняли решение уничтожить боеприпас на месте его обнаружения, соблюдая технику безопасности», — отметил заместитель начальника территориального управления № 2 «Мособлпожспаса» Александр Матох.

В разминировании также участвовали сотрудники 265-й пожарно-спасательной части службы.