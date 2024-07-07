Мину нашли в карьере на западе Москвы

Источник 360.ru: при очистке карьера на западе Москвы нашли мину

В московском районе Кунцево во время работ по очистке Захарковского карьера обнаружили мину. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, детонации взрывного устройства не было. О случившимся, уточнил источник, проинформировали ФСБ, МВД и Росгвардию.

Тип мины собеседник 360.ru не привел. Позже стало известно, что в карьере нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

Официально эти данные не подтверждали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.