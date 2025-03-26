Минтранс объявил о внеплановой проверке водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне

Ространснадзор в связи с разливом нефтяных продуктов после крушения танкеров в Керченском проливе внепланово проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

В центре внимания — погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. Внеплановые проверки проведут в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.

В Минтрансе отметили, что основная цель проверок — заранее устранить нарушения и не допустить подобных загрязнений моря. Также специалисты проконтролируют соблюдение российского законодательства в портах региона. Особое внимание они уделят выполнению требований к погрузочно-разгрузочным операциям с опасными грузами.

В декабре танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. В море попали порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.