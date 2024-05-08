Минобороны передали партию Су-35С | 360°

08 мая 2024, 14:09
Минобороны передали партию Су-35С
ОАК передала Минобороны России партию истребителей Су-35С
Министерство обороны России получило партию передовых истребителей Су-35С от Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.
Технику изготовили на авиационном заводе (КнААЗ) имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Истребители прошли полный цикл летных и наземных испытаний, после чего совершили перелет к месту базирования с аэродрома завода.
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«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод вышел на новый ритм производства истребителей в рамках программы текущего года. Эта партия машин для ВКС России стала уже второй», — сказал гендиректор компании Юрий Слюсарь.
Также он отметил, что в установленные сроки специалисты трудятся над созданием новых партий серийных истребителей Су-35 и Су-57 и выполняют обязательства по поставкам новой авиационной техники
Ранее Минобороны России получило новую партию мощных минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров от «Ростеха».
Истребители
Минобороны РФ
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