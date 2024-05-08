Минобороны передали партию Су-35С | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 14:09 Минобороны передали партию Су-35С ОАК передала Минобороны России партию истребителей Су-35С РИА «Новости»

Читать 360 в

Министерство обороны России получило партию передовых истребителей Су-35С от Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

Технику изготовили на авиационном заводе (КнААЗ) имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Истребители прошли полный цикл летных и наземных испытаний, после чего совершили перелет к месту базирования с аэродрома завода.

Реклама

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод вышел на новый ритм производства истребителей в рамках программы текущего года. Эта партия машин для ВКС России стала уже второй», — сказал гендиректор компании Юрий Слюсарь.

Также он отметил, что в установленные сроки специалисты трудятся над созданием новых партий серийных истребителей Су-35 и Су-57 и выполняют обязательства по поставкам новой авиационной техники

Ранее Минобороны России получило новую партию мощных минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров от «Ростеха».