Министр культуры Сербии признался, что нападавший оскорблял его по партийному признаку

Неизвестный ночью напал на министра культуры Сербии и ударил его. Глава ведомства рассказал в эфире телеканала РТС , что перед нападением злоумышленник выкрикивал оскорбления на политической почве.

Он объяснил, что шел по улице поздно вечером.

«Человек за спиной выкрикивал, оскорблял, говорил, что всех нас членов Сербской прогрессивной партии посадит на кол, высказывал вульгарные и непристойные вещи», — отметил министр.

По его словам, злоумышленник напал на него сзади, ударил и сбежал.

Первым о нападении на министра заявил президент Александр Вучич. Он выступил с обращением и призвал всех к миру. После этого сербский лидер прокомментировал ЧП, не уточнив, кто именно напал на главу министерства культуры.

Он добавил, что атаки на государственных служащих не могут стать путем для решения проблем. По его мнению, злоумышленники своим поступком продемонстрировали, что они в действительности думают о демократии.