Неизвестные напали на министра культуры Сербии

В Сербии неизвестные напали на министра культуры республики Николу Селаковича. Об этом рассказал глава государства Александр Вучич, его процитировало местное издание RTK .

Вучич начал свое обращение с призыва к миру. Затем он рассказал о нападении на министра — без уточнений о том, кто именно это сделал.

Президент республики призвал граждан к спокойствию. Он заявил, что атаки на государственных служащих не решают проблемы.

«Они просто еще раз показали, что они на самом деле думают о демократии в стране и как они будут относиться к людям, которые думают иначе, чем они», — констатировал политик.

Неизвестные атаковали министра вечером в пятницу, 7 марта, когда он навещал родителей. Чиновника госпитализировали, он проходит медицинское обследование. Политик намерен обратиться в полицию и подать заявление.

Массовые протесты в Сербии проходят с осени 2024 года. Люди вышли на улицы после обрушения крыши на вокзале в Нови-Саде — обломки бетона убили 15 человек. К протестующим присоединилась оппозиция, требующая отправить в отставку Вучича.

В конце января на фоне протестов о своей отставке уже объявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич.