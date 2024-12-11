Министр культуры Мордовии попала в аварию, водитель погиб

Глава Минкультуры Мордовии Баулина попала в аварию, ее госпитализировали

Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в аварию, ее госпитализировали. Водитель погиб, сообщил глава республики Артем Здунов в Telegram-канале .

ДТП случилось на трассе М-5 в районе Атюрьева.

«Возвращались из командировки в Рязань. К великому сожалению, водитель Рясим Хайдарович погиб. Приношу соболезнования родственникам и близким. Окажем семье всю необходимую поддержку», — написал Здунов.

По его словам, врачи делают все возможное для спасения жизни Баулиной. Власти разбираются в причинах случившегося.

Накануне в Москве столкнулись Toyota и Skoda. У первой иномарки были дипломатические номера. Водитель этого авто пострадал.