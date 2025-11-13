Минимум семь человек отравились дымом при пожаре в саратовской больнице

Как минимум семь человек пострадали при пожаре в Областной инфекционной больнице в Саратове. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Журналисты выяснили, что пожар случился ночью, примерно в 2:40 в одной из палат корпуса № 5 на Московском шоссе. В результате ЧП примерно 100 больных переместили в другое здание.

Семь человек надышались дымом, сейчас им помогают врачи. В пресс-службе прокуратуры города заявили, что правоохранители начали проверку.

Ранее пожар начался в Надымской центральной районной больнице. Из-за огня всех людей в учреждении пришлось эвакуировать. Здание самостоятельно покинули 162 сотрудника персонала и 213 пациентов. Огонь разгорелся до 300 квадратных метров. На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Пламя удалось локализовать за 44 минуты.