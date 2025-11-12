Почти 400 человек эвакуировали из больницы в Надыме из-за пожара

Пожар вспыхнул в Надымской центральной районной больнице во вторник, 11 ноября, в 16:50. Из-за возгорания в подвальном помещении медицинское учреждение пришлось полностью эвакуировать. Об этом сайту URA.RU сообщила пресс-служба МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, здание самостоятельно покинули 162 сотрудника медицинского персонала и 213 пациентов. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение утеплителя на трубопроводах и плотное задымление подвала площадью 300 квадратных метров.

Спасателям удалось локализовать огонь за 44 минуты. Во время тушения произошел прорыв трубы, из-за чего водой затопило подвал площадью 340 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекли 46 спасателей и добровольцев. Информация о состоянии пострадавших уточняется.