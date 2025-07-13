В городе Чаттануга в штате Теннесси произошла стрельба на встрече выпускников. В результате происшествия пострадали как минимум четыре человека. Об этом сообщила газета New York Post.
Всх пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция разыскивает стрелявшего. Мотивы нападения пока не разглашаются.
Ранее в Чехове задержали устроившего стрельбу из ружья мужчину. В частном доме произошел конфликт между супругами, в ходе которого мужчина угрожал жене и выстрелил в воздух. Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны оперативно задержали мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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Минимум четыре человека пострадали из-за стрельбы в Теннесси
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