Устроившего стрельбу из ружья мужчину задержали в Чехове

В один из вечеров в Чехове 52-летний мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из охотничьего ружья. Звуки и крики о помощи привлекли внимание соседей.

Они вызвали правоохранительные органы. Двое сотрудников Росгвардии прибыли на место в течении 5-6 минут.

«Выяснили, что в частном домовладении произошел конфликт между супругами, в ходе которого мужчина угрожал жене и выстрелил в воздух из ружья. По прибытии на адрес жена находилась в нервном состоянии, плакала, говорила, что супруг стрелял, угрожал. Дальше уже действовали по обстановке», — сказал сотрудник Чеховского отдела вневедомственной охраны Михаил.

Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны оперативно задержали мужчину. По данному факту проводится проверка.