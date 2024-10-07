Мини-приют для животных загорелся в Санкт-Петербурге

Пожар в мини-приюте, который находится на улице Подвойского в Петербурге, произошел накануне вечером 6 октября. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

По информации Piter.TV, мини-приют расположен в одной из квартир многоэтажного здания. В момент возгорания там находились около 70 животных, большинство из которых не выжили.

Сообщается, что хозяйка квартиры получила ожоги, однако от госпитализации отказалась.