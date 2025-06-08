Миллион за увечья вместо красоты. Пациентка столичной клиники стала гнить заживо после пластики

Жительница Мурманска серьезно пострадала после неудачной пластической операции в Москве. Тело 28-летней женщины покрылось огромными рубцами и полостями с гноем, рассказал 360.ru ее адвокат Саид Ярахмедов.

По его словам, к хирургам столичной клиники подзащитная обратилась летом прошлого года, чтобы подправить тело после беременности и родов: хотела подтянуть грудь и убрать диастаз прямых мышц живота. В клинике потребовали аванс в размере 90 тысяч рублей.

Уже после перевода денежных средств пациентка обнаружила в Сети негативные комментарии про врача, к которому записалась на процедуру. Однако предоплату возвращать отказались, и женщина решилась на операцию, понадеявшись на хороший результат. В целом она заплатила не меньше 900 тысяч рублей.

Ухудшения начались сразу после хирургического вмешательства. На теле пострадавшей появились незаживающие раны и полости с гноем, которые не затянулись даже спустя год. Фотографии увечий есть в распоряжении 360.ru, но редакция не может показать их по этическим соображениям.

В клинике женщину заверили, что все пройдет само.

«Они заявили, что это ее физиологические особенности, и не предложили абсолютно никакой помощи. Мы написали заявление в прокуратуру и будем обращаться в суд», — рассказал адвокат.

По словам Ярахмедова, в другом медицинском учреждении пострадавшей сказали, что операцию изначально провели неправильно.

В клинике, с которой жительница Мурманска собирается судиться, отказались соединять 360.ru со специалистом по взаимодействию со СМИ и ушли от ответов на вопросы о конфликте с пациенткой.

«Сегодня выходной день, с руководством никак не пообщаться», — сказала представительница медицинского учреждения.

Генеральный директор клиники не ответил на звонок на момент публикации.