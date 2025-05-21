Появились подробности гибели 17-летней девушки после пластики в Москве

Скончавшаяся после пластической операции 17-летняя девушка приехала в Москву из Пензы. Она имела врожденный порок развития верхней челюсти, сообщил источник
«Известий».
Пациентка из Пензы легла в больницу 11 апреля и скончалась 16 мая. Пластическая операция требовалась из-за врожденного порока развития верхней челюсти. После процедуры у девушки развились отек мозга, дислокационный синдром и постгеморрагическая анемия.
Операцию по коррекции челюсти сделали специалисты
Института косметологии и пластической хирургии, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Хирургическое вмешательство проходило планово. После гибели девушки началась проверка.
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на съемной квартире. После подпольной операции у него случился инсульт.
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