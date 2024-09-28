Микроавтобус загорелся в ДТП с грузовиком на Урале

Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области

В Свердловской области произошла авария с участием микроавтобуса и грузовика, пассажирское транспортное средство загорелось. Об этом в Telegram-канале сообщил главк регионального МЧС.

По оперативной информации, в результате аварии пострадали шесть человек. Их направили на осмотр в медицинское учреждение.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание микроавтобуса, специалисты Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

В управлении ГИБДД по региону добавили, что с травмами различной степени тяжести в медучреждения Екатеринбурга доставили 23-летнего водителя Toyota и пятерых его пассажиров, двое находились без сознания. Грузовая машина ехала в Челябинск из поселка Рефтинский, водитель не пострадал.

Ранее две женщины пострадали из-за массовой аварии в центре Москвы. Всего в ДТП попали как минимум пять автомобилей.