Два человека стали жертвами лобового столкновения машин в Кемеровской области

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2115, следуя по дороге Промышленная — Ваганово, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla Axio.

Удар был такой силы, что отечественную легковушку разорвало на две части. Один из пассажиров автомобиля скончался на месте до прибытия помощи. Кроме того, травмы, несовместимые с жизнью, получил и пассажир иномарки. Предполагаемый виновник ДТП и гражданин, находившийся в его машине, пострадали, добавил сайт vse42.ru.