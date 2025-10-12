Иномарка влетела в самосвал на северо-востоке Москвы

Утром 12 октября ДТП с участием иномарки и грузовика специалистов дорожных служб произошло на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация об аварии поступила в экстренные службы в 09:11 по московскому времени. ЧП случилось на Дмитровском шоссе в районе станции метро «Физтех» по направлению к столице.

На эстакаде автомобиль Zeekr влетел в стоящий КамАЗ дорожных работников. Водитель иномарки пострадал. Его госпитализировали с открытым переломом левой ноги и закрытым — правой.

Также медики заподозрили у мужчины компрессионный перелом позвоночника.

