Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Ростовской области
Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в тройное ДТП в Ростовской области. В результате аварии погибли два человека из других автомобилей, сообщило агентство ТАСС.
«Информацию, предварительно, подтверждаем. Обстоятельства устанавливаются. Есть двое погибших, они находились в других машинах. Дети не пострадали», — указали в сообщении.
Дорожное происшествие произошло под Волгодонском. С микроавтобусом столкнулись две легковушки. Машины получили серьезные повреждения.
По версии Ura.ru, при столкновении погибли четыре человека. Микроавтобус вписался в ранее произошедшее ДТП, потому что не успел затормозить. В автобусе также есть несколько пострадавших, одну девочку забрали на скорой в больницу с травмой ноги и головы. Остальные отделались ушибами.
В конце октября детская команда по гимнастике попала в ДТП с легковушкой в Самаре. Пострадали семь человек, в их числе четыре ребенка.