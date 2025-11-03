Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в тройное ДТП в Ростовской области. В результате аварии погибли два человека из других автомобилей, сообщило агентство ТАСС .

«Информацию, предварительно, подтверждаем. Обстоятельства устанавливаются. Есть двое погибших, они находились в других машинах. Дети не пострадали», — указали в сообщении.

Дорожное происшествие произошло под Волгодонском. С микроавтобусом столкнулись две легковушки. Машины получили серьезные повреждения.

По версии Ura.ru, при столкновении погибли четыре человека. Микроавтобус вписался в ранее произошедшее ДТП, потому что не успел затормозить. В автобусе также есть несколько пострадавших, одну девочку забрали на скорой в больницу с травмой ноги и головы. Остальные отделались ушибами.

В конце октября детская команда по гимнастике попала в ДТП с легковушкой в Самаре. Пострадали семь человек, в их числе четыре ребенка.