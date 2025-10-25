Детская команда по гимнастике попала в ДТП с легковушкой в Самаре

Четыре ребенка пострадали в жестком ДТП с автобусом в Самаре

Автобус, который вез детскую команду по спортивной гимнастике, попал в ДТП в Самаре. Пострадали четыре ребенка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, 25 октября на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова столкнулись автобус и легковой автомобиль. Предварительно известно о семи пострадавших, включая четырех детей. Возбуждено уголовное дело.

В МВД по Самарской области уточнили, что четыре ребенка пострадали в автобусе, еще трое получили травмы в легковушке. На месте аварии работают сотрудники полиции.

