Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии достигло 15

Число пострадавших в результате аварии с участием туристического автобуса в Карелии увеличилось до 15 человек. Об этом на странице во «ВКонтакте» заявил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

«Медицинскую помощь оказали 15 жителям Москвы, Курска, Белгорода, Курчатова, Смоленска, Брянска, Воронежа и Орловской области», — написал он.

Охлопков добавил, что Санкт-Петербург готов направить запас плазмы и крови, а коллеги из других регионов готовы взять на себя часть тяжелых больных.

Авария с туристическим автобусом произошла в воскресенье, 5 января, на федеральной трассе «Кола» вблизи поселка Ляскеля в Питкярантском районе в Карелии. Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Туристы направлялись в парк Рускеала.

Всего в салоне автобуса находились 43 пассажира и два водителя. Следственный комитет по Карелии возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».