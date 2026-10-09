360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Микроавтобус насмерть сбил женщину на северо-востоке Москвы

    Водитель «Газели» сбил женщину на северо-востоке Москвы. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, от полученных травм пострадавшая скончалась.

    По словам собеседника, наезд произошел в районе супермаркета на Путевом проезде в Алтуфьеве.

    В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия. На них можно увидеть, что наезд произошел на правой части дороги.

    Фото: 360.ru
    1/2
    Фото: 360.ru
    2/2

    На место прибыли сотрудники полиции, перекрывшие полосу и бригада скорой помощи, которая констатировала смерть пострадавшей.

    Причины и обстоятельства аварии установят сотрудники столичной госавтоинспекции.

    В пятницу, 9 октября, женщина за рулем легковушки Mazda насмерть сбила переходившую дорогу прохожую на проспекте Капитана Рачкова в Кстове. Как сообщили в пресс-службе нижегородского главка МВД, водитель не притормозила перед приближением к «зебре», где врезалась в пострадавшую. Там подчеркнули, что пешеход скончалась до прибытия скорой помощи.