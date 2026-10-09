Мы в социальных сетях

Мы в соцсетях

09 октября 2026 21:05 Микроавтобус насмерть сбил женщину на северо-востоке Москвы Эксклюзив

Происшествия

ДТП

Дороги

Россия

Водители

Полиция

Москва

Водитель «Газели» сбил женщину на северо-востоке Москвы. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, от полученных травм пострадавшая скончалась.

По словам собеседника, наезд произошел в районе супермаркета на Путевом проезде в Алтуфьеве.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия. На них можно увидеть, что наезд произошел на правой части дороги.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

На место прибыли сотрудники полиции, перекрывшие полосу и бригада скорой помощи, которая констатировала смерть пострадавшей. Причины и обстоятельства аварии установят сотрудники столичной госавтоинспекции.