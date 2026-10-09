Микроавтобус насмерть сбил женщину на северо-востоке Москвы
Водитель «Газели» сбил женщину на северо-востоке Москвы. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, от полученных травм пострадавшая скончалась.
По словам собеседника, наезд произошел в районе супермаркета на Путевом проезде в Алтуфьеве.
В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия. На них можно увидеть, что наезд произошел на правой части дороги.
На место прибыли сотрудники полиции, перекрывшие полосу и бригада скорой помощи, которая констатировала смерть пострадавшей.
Причины и обстоятельства аварии установят сотрудники столичной госавтоинспекции.
В пятницу, 9 октября, женщина за рулем легковушки Mazda насмерть сбила переходившую дорогу прохожую на проспекте Капитана Рачкова в Кстове. Как сообщили в пресс-службе нижегородского главка МВД, водитель не притормозила перед приближением к «зебре», где врезалась в пострадавшую. Там подчеркнули, что пешеход скончалась до прибытия скорой помощи.