Микроавтобус без пассажиров вспыхнул на северо-западе Москвы

Микроавтобус загорелся на северо-западе Москвы на 71-м километре МКАД. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, транспорт горел по всей площади — восемь квадратных километров. Огонь уже потушили. Пассажиров внутри не было, водитель не пострадал. На место ЧП прибыли полицейские.

Очевидец в беседе с 360.ru заявил, что микроавтобус сгорел полностью.

В столичном Дептрансе сообщили, что из-за происшествия затруднено движение на участке дороги протяженностью 1,5 километра. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

