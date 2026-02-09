Четыре человека получили травмы в ДТП под Ижевском

Днем в воскресенье, 8 февраля, на трассе Ижевск — Сарапул в Завьяловском районе произошла автомобильная авария. Недалеко от поворота на деревню Старый Чультем столкнулись два легковых автомобиля — Lada и Changan. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии.

В результате этой аварии травмы получили четыре человека: 35-летняя женщина, находившаяся за рулем отечественного автомобиля, а также три пассажира иномарки — 37-летняя женщина и двое детей 12 и 13 лет.

Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Причины и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.