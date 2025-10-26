Мигранты устроили облаву на воробьев в Приамурье

В Амурской области иностранцы установили сети для нелегальной охоты на воробьев с целью приготовления пищи. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

ЧП произошло в селе Волково в Благовещенском районе. Местные жители заметили, что иностранцы выставили на поле большую сеть для отлова птиц и включили звук, похожий на птичьи трели. Завирусившиеся ролики в мессенджерах заинтересовали охотинспекторов.

«Вот они — воробьи, вот она — сетка. Вот звуковое устройство, подманивающее птиц», — отметил автор ролика за кадром.

Прибывшие на место специалисты обнаружили на поле с кукурузой самодельную ловушку, в которой уже сидели 20 воробьев. Птиц незамедлительно выпустили на свободу.

Теперь в районе начнут регулярные патрулирования. Задержанных нарушителей потребуют объяснить, какой кулинарный изыск заставил их ловить пернатых.

Ранее президент России Владимир Путин призвал мигрантов соблюдать законы страны.