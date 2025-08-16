Массовая драка мигрантов произошла в Москве

Мигранты в Москве устроили массовую драку на проезжей части рядом со школой. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах люди ожесточенно переговаривались между собой, в какой-то момент раздался звук, похожий на выстрел из пистолета. Telegram-канал Baza уточнил, что конфликт пресекли полицейские.

Потасовка произошла возле школы № 1367 в Рязанском районе столицы, местные жители написали заявление в местную управу.

Жители ЖК «Кварталы 21/19» рассказали, что часто замечают рабочих, лежащих в состоянии алкогольного опьянения на газонах. Кроме того, мигранты устраивают драки. Жильцы попросили организовать дополнительное патрулирование района сотрудниками правоохранительных органов, особенно в вечернее время суток.

«Непонятно, что охрана охраняет. Ни двор, ни дом. Деньги платим, они вроде есть, а вроде и нет. Они как „Летучий голландец“, и договор для нас — как Библия Уиклифа», — сказал 360.ru о ситуации местный житель.

Другие житель района выразил мнение, что нужно попытаться задействовать блогеров для привлечения внимания к ситуации.

«Блогерам нужно кидать информацию, да в разные СМИ для озвучивания… Может, тогда привлечем внимание. А то, что кому-то там сотрудников не хватает, так это должно быть их проблемами, и уж тем более не должны их озвучивать жителям. Мы налоги платим», — добавил он.

Ранее стало известно, что за год в России пресекли 18 терактов, которые готовили мигранты.