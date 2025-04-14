Мигранты провели на Камчатке религиозные обряды без разрешения

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки проведения религиозных ритуалов мигрантами на Камчатке в не предназначенных для этого местах. Об этом сообщила в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В соцсетях появилась информация, что в Камчатском крае иностранные граждане незаконно организовали место для совершения религиозных обрядов. Причем специального разрешения они не получали.

«Следственными органами СК России по Камчатскому краю по данному факту организована процессуальная проверка», — заявили в сообщении.

По данным Telegram-канала «Главное 41», молельный дом в Петропавловске заработал, минуя общественные слушания. Несмотря на то, что в здании не сделан ремонт, это не помешало мусульманам проводить собрания.

Ранее в Госдуме предложили ввести квоту по количеству мигрантов в каждом регионе. Обращение направили на рассмотрение главе МВД России Владимиру Колокольцеву.