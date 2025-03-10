В Госдуме призвали ввести квоту по количеству мигрантов в одном регионе

Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Сардана Авксентьева призвали ввести квоту по количеству мигрантов в одном регионе. Их обращение к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву попало в распоряжение 360.ru.

По словам парламентариев, увеличение числа мигрантов является одной из основных проблем, на которые регулярно жалуются российские граждане.

Ситуация усугубляется неравномерным распределением иностранных граждан по субъектам страны.

Больше половины всех мигрантов, которые трудятся в России, находятся в Москве или Московской области. Но примеры есть и за пределами столицы.

«В городе Обнинск в Калужской области почти треть жителей составляют мигранты из Средней Азии. Такая высокая концентрация способствует усилению межэтнической напряженности и ухудшению общественной безопасности», — отметили депутаты.

Даванков и Авксентьева призвали разработать и внедрить нормативные механизмы для регулирования численности мигрантов по городским районам.

Они предложили установить квоты на долю иностранных граждан в составе местных жителей, ограничив ее до 10%.

При превышении показателя мигрантов будут распределять в другие места путем запрета сдачи им квартир и иных объектов.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев назвал число мигрантов, которые находятся в России без законных оснований. В список контролируемых лиц внесено больше 680 тысяч иностранцев.