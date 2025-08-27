Мигранты играли в бейсбол на мемориале воинам ВОВ в Тульской области

Группа мигрантов устроила бейсбольный матч на территории мемориального комплекса павшим воинам Великой Отечественной войны в поселке Косая Гора в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявили публикацию, в которой сообщается о том, что в поселке Косая Гора иностранцы играют в бейсбол (или крикет) на территории мемориального комплекса», — отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для установления обстоятельств произошедшего правоохранители проводят процессуальную проверку. Следственные мероприятия организовали по признакам преступления, предусмотренного статьей «Реабилитация нацизма».

Ранее в Тульской области арестовали двух мужчин, которые танцевали лезгинку на мемориальном комплексе «Братская могила» в Суворове.