В Тульской области арестовали танцевавших лезгинку на братской могиле мужчин

Фото: РИА «Новости»

Суворовский межрайонный суд Тульской области арестовал на 14 суток двух мужчин, которые танцевали лезгинку на мемориальном комплексе «Братская могила». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По ее данным, 29 июня нарушители танцевали лезгинку на мемориальном комплексе «Братская могила» в Суворове в Тульской области. Суд признал их виновными в нарушении общественного порядка и выражении явного неуважения к обществу и приговорил к административному аресту на 14 суток.

На суде фигуранты дела признали свою вину и раскаялись.

«Пояснили, что действительно танцевали лезгинку на мемориальном комплексе „Братская могила“, однако считали, что ничего противоправного они не совершают», — уточнила пресс-служба.

В начале июня в Видном в Московской области задержали мужчину, раскидавшего венки у военного мемориала. Злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, осквернил памятник «Журавли» с Вечным огнем, после чего скрылся. Полиция установила личность правонарушителя и задержала его.

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