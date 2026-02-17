Мигранта выдворят из России за публичный намаз в общежитии в ХМАО

Иностранца, который проводил намаз в общежитии с распахнутыми дверями в ХМАО, депортируют. Об этом сообщило агентство Ura.ru .

Нижневартовский районный суд расценил действия мигранта как проявление незаконной миссионерской деятельности. Иностранца оштрафовали на 30 тысяч рублей и приговорили к выдворению из страны.

Мужчина проживал в общежитии предприятия по ремонту скважин и пять раз в день совершал религиозные обряды. Также он, не соблюдая приватности, делился своими убеждениями с соседями, чем вызвал их негативную реакцию.

Суд признал действия мигранта незаконными. Семьи, родственников и постоянного места жительства в России у иностранца не было.

Ранее Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор организаторам незаконной миграции, которые помогали иностранцам получать разрешение на временное проживание с помощью фиктивных браков. Преступникам назначили три и 3,5 года условно, а также штраф в 300 и 400 тысяч рублей.