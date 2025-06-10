Агрессивный мигрант чуть не похитил девушку в центре Петербурга

В Петербурге задержали мужчину после попытки увести девушку на машине

Мужчина силой затащил девушку в автомобиль в центре Санкт-Петербурга. Агрессора уже поймали и доставили в полицию, сообщила пресс-служба ведомства.

Происходящее сняли очевидцы. Судя по видео, мужчина силой обнял девушку и попытался поцеловать еще на улице. Она явно сопротивлялась.

Затем агрессор открыл заднюю дверь своего автомобиля и заставил девушку сесть в него. Мужчина попытался уехать с места происшествия, ситуацией заинтересовался прохожий.

Он быстро заглянул в автомобиль, а затем ушел в ближайший дом. Девушка успела выйти, водитель ее поймал, но удержать уже не сумел.

На публикации в прессе отреагировала петербургская полиция. Личность мужчины быстро установили, его удалось задержать.

Агрессором оказался 45-летний мигрант «из ближнего зарубежья». Его отвезли в участок, где он должен объяснить свои действия. Девушку ищут, чтобы узнать, что произошло.

Пока заявление от нее не поступало, но правоохранители пытаются выйти с ней на связь, чтобы прояснить все детали случившегося.

Федеральные власти могут разрешить региональному руководству вводить собственные правила проживания мигрантов. Такой законопроект внесли в Госдуму, документы поступили в распоряжение 360.ru.