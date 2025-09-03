Мигрант-нелегал домогался до 13-летней девочки в Мурино

В Мурино задержали иностранца-строителя, пристававшего к 13 летней девочке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отдел полиции Всеволожского района 31 августа обратилась 33-летняя женщина, которая пожаловалась на неизвестного, пристававшего к ее дочери-подростку. Мужчина силой пытался увести школьницу в лес.

«Ребенку удалось освободиться после того, как в произошедшее вмешалась случайная прохожая», — рассказали правоохранители.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить и поймать злоумышленника. Им оказался 39-летний мигрант-нелегал из Средней Азии.

Ранее в Мурино местный житель приставал к девушкам в подъезде. Одной из жертв удалось вырваться из рук мужчины, полиция занялась происшествием.