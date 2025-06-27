Между Долгопрудным и Химками моторная лодка врезалась в берег

В районе между Долгопрудным и Химками (квартал Терехов) случилось кораблекрушение. Об этом сообщил источник 360.ru.
Столичный департамент по чрезвычайным ситуациям отправил спасательный катер к месту происшествия.
Ранее теплоход «Альфа» столкнулся на реке Дон с воротами на Кочетовском гидроузле. Как сообщила пресс-служба МЧС по Ростовской области, из-за происшествия проход по реке перекрыли. Утечки нефтепродуктов не произошло.
На место происшествия прибыли специалисты и оценили степень повреждения ворот и судна. В результате случившегося никто не пострадал. По факту произошедшего Южная транспортная прокуратура организовала проверку.
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