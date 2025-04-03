Преподаватель Ковалев: при укусе змеи категорически запрещено разрезать рану

С наступлением теплых дней в России возрастает активность змей. Укус змеи может привести к сильной боли, отеку, покраснению, появлению кровоподтеков и волдырей. Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев поделился с «Известиями» рекомендациями по защите от укусов и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Ковалев советует носить закрытую обувь и плотные брюки при посещении мест, где могут обитать змеи. Особенно осторожно следует вести себя в густой траве и в сумеречное время, когда змеи наиболее активны.

Даже если змея кажется мертвой, не прикасайтесь к ней — возможна рефлекторная реакция и укус, предостерегает эксперт.

Ковалев предупредил, что при укусе змеи категорически запрещено разрезать рану, так как это ускорит проникновение яда в кровь. Высасывание яда также опасно и не рекомендуется. Применение прижигания раны может усилить некроз и усугубить ожоги, а употребление алкоголя или кофеина только ускорит распространение яда по организму. Использование льда для охлаждения места укуса может ухудшить состояние тканей.