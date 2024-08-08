Метровая змея пробралась в дом на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: змея забралась в дом на Новоясеневском проспекте в Москве

Агрессивная змея заползла в московский дом на Новоясеневском проспекте, 16. О ЧП сообщил источник 360.ru.

По имеющимся данным, змея достаточно крупная — около метра в длину, темная с желтыми полосами. Как она оказалась в помещении — уточняется.

UPD: Спасатели поймали змею и увезли на базу.

Ранее огромная змея зависла на дереве и напугала жителей Москвы. На место вызвали сотрудников экстренных служб, которые благополучно спустили ее на землю.