Металлическая часть окна рухнула на петербурженку. Пострадавшую госпитализировали

Жительница Санкт-Петербурга попала в больницу с травмами головы, после того как на нее рухнула металлическая часть окна. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Девушка пострадала во время прогулки по Аптекарскому проспекту. Телефонограмма о происшествии поступила в полицию 11 апреля в 20:02.

«По предварительным данным, травмы девушка получила в результате падения ей на голову металлического фрагмента окна», — заявили правоохранители.

Полицейские организовали проверку по факту случившегося.

Ранее в Северной столице пропала 19-летняя девушка с годовалым ребенком. Мать с малышом отправились в поликлинику, но домой они не вернулись. Родственники рассказали, что один из прохожих нашел окровавленную сумку девушки. Внутри он обнаружил разорванный паспорт, телефон и кошелек.