Мать с ребенком исчезли в Петербурге. В парке нашли ее окровавленную сумку

kp.ru: молодая мать с младенцем пропали после визита к врачу в Петербурге

В Санкт-Петербурге 19-летняя девушка с годовалым ребенком уехали в поликлинику, после этого дома они не появлялись. До сих пор о матери и сыне ничего неизвестно, сообщил kp.ru.

По данным издания, днем 8 апреля петербурженка побывала на приеме у врача в одной из больниц города. После этого она позвонила сожителю и спросила, как вернуться домой.

«Мы сказали, что нужно доехать до „Автово“ и выйти к цирку, который около станции находится», — рассказали родственники.

После этого девушка перестала выходить на связь. По словам бабушки мальчика, один из прохожих нашел на лавке сумку, которая была в крови. Внутри он увидел разорванный паспорт, кошелек и телефон. О своей находке мужчина сообщил семье пропавшей.

Сейчас поисками матери и маленького ребенка занимаются волонтеры. Также сожитель планирует подать в полицию заявление о пропаже.

Ранее под Калининградом нашли тело пропавшего семилетнего мальчика. Выяснилось, что отчим до смерти забил ребенка на глазах у матери. Потом он спрятали тело и обратились в полицию.