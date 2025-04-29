Водитель «ВАЗ-2110» погиб после столкновения с опорой линии электропередач под Саратовом

В Воскресенском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением, после чего машина вылетела с дороги и врезалась в опору линий электропередачи. Об этом телеканал «Саратов 24»проинформировала областная Госавтоинспекция.
Инцидент случился утром 29 апреля возле дома № 74 по улице Клочкова в селе Синодское, уточнил «СарИнформ». По предварительным данным, за рулем находился мужчина 1997 года рождения. Он погиб на месте аварии.
Свидетель произошедшего поделился: «Ничего не осталось, машина будто бы просто обняла столб. Очень страшно». Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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